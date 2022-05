POL-KR: Cracau: Unbekannter überfällt 79-Jährigen auf der Straße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (4. Mai 2022) haben zwei Unbekannte einen 80-Jährigen in seiner Wohnung überfallen. Er wurde leicht verletzt. Gegen 16:45 Uhr klingelten die zwei Männer an der Tür des Seniors auf der Camesstraße. Sie gaben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Im Wohnzimmer gaben sie an, die Telefon- und ...

mehr