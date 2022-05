Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Dreijähriger von Auto erfasst - Kind leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstagabend (3. Mai 2022) war eine 32-jährige VW-Fahrerin auf der Crön unterwegs. Plötzlich rannte ein Dreijähriger zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn. Trotz Notbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen. Er wurde dabei leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, das er am selben Abend wieder verlassen konnte. (142)

