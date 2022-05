POL-KR: Fischeln: Unbekannte überfallen Senior in Wohnung - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (5. Mai 2022) hat die Polizei in Krefeld drei Männer und eine Frau festgenommen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig und im großen Stil mit Heroin und Kokain zu handeln. Sie sollen vor allem den Markt in Krefeld - unter anderem auf dem Theaterplatz - bedient, aber auch in anderen Städten mit Drogen gehandelt haben. Nach ...

