Ahaus (ots) - Tatzeit: zwischen 19.08.2022, 12:00 Uhr, und 24.08.2022, 12:00 Uhr; Tatort: Ahaus, Lüderitzstraße Erheblich beschädigt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus ein geparktes Auto. Die Täter zerkratzten an mehreren Stellen den Lack des Wagens, der an der Lüderitzstraße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

