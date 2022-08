LPI-GTH: Mit Vorderrad abgehoben

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute Morgen, 04.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte in einen Imbiss in der Straße "Hörselbergblick" zu gelangen. Der oder die Täter versuchten unter anderem eine Tür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Hierbei entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei ...

mehr