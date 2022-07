Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Vor einer Polizeikontrolle sind ein Autofahrer und seine Mitfahrer am Mittwoch, 27. Juli 2022, in Schalke geflüchtet. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten die Beamten das vollbesetzte Fahrzeug gegen 10.45 Uhr an der Grothusstraße stoppen und kontrollieren. Nachdem der Fahrer des Wagens diesen zunächst verlangsamte, beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich, bog in die Gewerkenstraße ab und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und Überholmanövern durch den Stadtverkehr. Die Beamten verloren das Fahrzeug zunächst aus den Augen, fanden es dann aber ohne Insassen geparkt an der Väthstraße vor. Drei der Insassen, darunter der 22-jährige Fahrzeugführer, trafen die Polizisten kurz darauf an der U-Bahnhaltestelle an der Leipziger Straße an und kontrollierten diese. Da der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zunächst keine Sicherheitsleistung bezahlen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Zahlung der Sicherheitsleistung konnte er das Polizeigewahrsam wieder verlassen. Gegen seine 26 Jahre alte Begleiterin ohne Wohnsitz in Deutschland lag zudem ein Haftbefehl vor, weshalb die Frau festgenommen wurde. Auch der dritte im Bunde, ein 16-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde festgenommen, da gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl bestand. In dem geparkten Auto fanden die Einsatzkräfte zudem diverse originalverpackte Waren. Da hier der Verdacht bestand, es könnte sich um Diebesgut handeln, stellten die Beamten den Fund sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das Fahrzeug wurde außerdem sichergestellt.

