POL-GE: Zeugen nach mutmaßlich vorsätzlicher Brandstiftung gesucht

Polizei und Feuerwehr waren gestern Abend, 27. Juli 2022, an der Lanferbruchstraße in Horst im Einsatz. Anwohner hatten um 22.45 Uhr in unwegsamem Gelände ein Feuer gemeldet. Feuerwehrleute löschten einen in Brand geratenen Bauwagen, der als Gartenlaube diente. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Ebenso werden der oder die Nutzer oder Eigentümer des abgebrannten Bauwagens gebeten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

