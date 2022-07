Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann sprüht mit Pfefferspray um sich - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, 23. Juli 2022, in der U-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof Pfefferspray versprüht und dabei mindestens zwei Personen verletzt. Gegen 13.30 Uhr stand ein 21-Jähriger auf dem Bahnsteig der Linie 302 und wartete auf die nächste Verbindung, als unvermittelt ein ihm unbekannter Mann auf ihn zukam, ihn anpöbelte und ihn trat. Dann riss er dem Gelsenkirchener dessen Kette vom Hals und schlug ihn damit. Als ein unbeteiligter Dritter dazwischen ging, um zu deeskalieren, zog der aggressive Mann ein Pfefferspray hervor und sprühte damit wiederholt in Richtung des 21-Jährigen. Mehrere Personen, darunter eine 21 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen, wurden getroffen. Zusammen mit dem 21-Jährigen rannte die junge Frau nach draußen, gefolgt vom Angreifer. Als das Duo den Bahnhofsvorplatz erreicht hatte, schrie der 21-jährige Gelsenkirchener laut nach der Polizei, woraufhin der Tatverdächtige über die Rolltreppen nach oben in Richtung Busbahnhof flüchtete.

Der Tatverdächtige war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, außerdem hatte er kurze schwarze Haare. Er trug eine Brille, ein rotes T-Shirt sowie eine schwarze Bauchtasche.

Die Polizei bittet sowohl unbeteiligte Zeugen als auch weitere Geschädigte des Pfefferspray-Angriffs, sich telefonisch zu melden unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

