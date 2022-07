Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raubdelikt in der Altstadt gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern Abend, 24. Juli 2022, eine Strafanzeige wegen eines Raubdeliktes in der Altstadt aufgenommen. Zwei Jugendliche gaben an, dass sie gegen 21 Uhr auf einer Mauer in einem kleinen Park zwischen Robert-Koch-Straße, Hans-Sachs-Straße, Overwegstraße und Ahstraße gesessen haben. Dann näherten sich zwei Männer, die angaben, kein Bargeld bei sich zu haben. Als einer der Jugendlichen seine Geldbörse hervorholte, nachdem einer der Fremden den beiden Jugendlichen gegenüber eine drohende Haltung einnahm, forderte er sodann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe sämtlichen Bargeldes. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit ihrer Beute in Richtung Hans-Sachs-Haus. Beide sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer von beiden trug zur Tatzeit ein rosafarbenes Shirt, eine schwarze Kappe und eine Umhängetasche mit dem Aufdruck "Valentino". Er hat blondes Haar, einen spitzen Kinnbart und blaue Augen. Der zweite Tatverdächtige war schwarz gekleidet, hat dunkelbraune Haare und einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

