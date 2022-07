Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer wird von der Fahrbahn gedrängt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 20. Juli 2022, hat sich ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz auf der Middelicher Straße in Resse leicht verletzt. Der Gelsenkirchener gab an, gegen 16.15 Uhr auf der Fahrbahn am rechten Rand in Richtung Erle gefahren zu sein. Dann habe sich ein goldfarbener VW Golf von hinten genähert. Der Fahrer des Wagens habe den Mann zunächst verbal genötigt, auf dem Radweg zu fahren. Kurze Zeit später, auf Höhe der Brauckstraße, bremste er den Radfahrer aus und drängte ihn zum Fahrbahnrand ab, so dass dieser zu Fall kam. Anschließend entfernte sich der PKW in unbekannte Richtung, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge bestätigte die Angaben des Unfallopfers vor Ort. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei bittet den PKW-Fahrer, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Der Gesuchte ist 55 bis 65 Jahre alt, hat graues oder blondes Haar und eine schlanke Statur. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

