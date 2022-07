POL-GE: Raubüberfall auf Spielhalle

Gelsenkirchen (ots) - Am vergangenen Mittwoch, 20. Juli 2022, hat sich ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz auf der Middelicher Straße in Resse leicht verletzt. Der Gelsenkirchener gab an, gegen 16.15 Uhr auf der Fahrbahn am rechten Rand in Richtung Erle gefahren zu sein. Dann habe sich ein goldfarbener VW Golf von hinten genähert. Der Fahrer des Wagens habe ...

mehr