Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Sinsheim zog sich eine 54-jährige Fahrradfahrerin Verletzungen zu. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes kurz vor 19 Uhr einen privaten Stichweg in Richtung der Straße "Zum Gänsgarten" und wollte nach rechts in Richtung L 592 (Louis-Goos-Straße) abbiegen. Dabei übersah er eine 54-jährige Radfahrerin, die die Straße "Zum Gänsgarten" in Richtung L 592 befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Einen Helm hatte die 54-Jährigen nicht getragen. Zur eingehenden Untersuchung und weiteren Behandlung wurde die Frau nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell