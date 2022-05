Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Auto in Parkhaus aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Mittwoch wurde zwischen 10 Uhr und 22 Uhr ein Auto in einem Parkhaus in der Straße "Im Neuenheimer Feld" aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter warf die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein ein und verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell