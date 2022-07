Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kommt von Fahrbahn ab - Eine Verletzte in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark wurde am Samstagabend, 23. Juli 2022, eine Gelsenkirchenerin verletzt. Die 47-Jährige fuhr gegen 18.55 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem Hördeweg in Richtung Bonnekampstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten Wagen, der wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde, und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten diverse Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab, die aus dem Mercedes ausgelaufen waren.

Noch vor Eintreffen der Polizei stieg ein bislang unbekannter Mann in einen der zuvor geparkten, unfallbeteiligten Wagen und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet diesen Unbekannten, sich unter der 0209 365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

