Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hilflose Frau bestohlen - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei Diebe am Montag, 25. Juli 2022, den medizinischen Notfall einer Frau in der Altstadt ausgenutzt haben, hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt. Die 27-Jährige war gegen 7 Uhr an einer U-Bahnhaltestelle im Hauptbahnhof zusammengebrochen. Statt ihr zu helfen, entwendeten ein Mann und eine Frau den Rucksack der Gelsenkirchenerin samt ihrer Wertsachen und flüchteten. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. Ermittlungen der Polizei ergaben im Anschluss Hinweise auf einen tatverdächtigen 38-jährigen Gelsenkirchener und eine 41-jährige Komplizin aus Bochum, bei denen die Beamten am darauffolgenden Tag auch erlangtes Diebesgut auffanden. Die Polizisten leiteten gegen das Duo ein Strafverfahren ein.

