Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Verdächtige von Zigarettenautomatendiebstahl vorläufig festgenommen

Neuried, Altenheim (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg ist in der Nacht auf Donnerstag die vorläufige Festnahme von zwei mutmaßlichen Dieben eines Zigarettenautomaten gelungen. Die beiden Männer im Alter von 30 und 38 Jahren sind am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt worden. Während der ältere anschließend inhaftiert wurde und sich in einer Justizvollzugsanstalt wiederfand, wurde der Haftbefehl gegen den jüngeren unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Nach einem Zeugenhinweis eilten mehrere Streifenbesatzungen am frühen Donnerstag in Richtung Altenheim. Laut Schilderung der Zeugin beobachtete sie gegen 1:45 Uhr zwei Personen, die an einem in der Vogesenstraße montierten Zigarettenautomaten das Befestigungsrohr absägten und den nun mobilen Automaten in einen Kombi einluden. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife auf einem Feldweg, unweit des Baggersees "Wacholderrain", einen verdächtigen Mercedes Vito erblicken, der in Richtung Grenze fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde das im Fahrzeug sitzende Duo vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht erhärtete sich dadurch, dass im Vito geeignetes Aufbruchwerkzeug vorgefunden werden konnte. Der Zigarettenautomat selbst wurde erst später bei einer Absuche der Umgebung im Bereich des Damms zur Rheingrenze entdeckt. Der Wert des nun sichergestellten Diebesguts dürfte sich im Bereich von etwa 4.500 Euro bewegen, inklusive der sich noch im Automaten befindlichen Zigaretten. Der 38-Jährige und zugleich Fahrer des Transporters dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben. Ein Vortest bestätigte die Verdachtsmomente, weshalb er eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Ferner wird geprüft, ob der Enddreißiger überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Deliktisch wird den beiden georgischen Staatsangehörigen der Tatbestand eines besonders schweren Falls des Diebstahls vorgeworfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell