POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Vorfahrt missachtet

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Eine 25-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 19:30 Uhr mit ihrem Opel die Straße "Am Rasthof" in Fahrtrichtung Richard-Haniel-Straße. An der Einmündung zur Richard-Haniel-Straße missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines von links herannahenden Skoda. Der 35-jährige Skoda-Lenker habe noch versucht nach links auszuweichen, eine Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein entsprechendes Unternehmen abgeschleppt werden. Die Richard-Haniel-Straße blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

