Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei stellt Diebesgut sicher

Koblenz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete gestern Morgen einen 43-jährigen Italiener beim Ausspähen fremder Gepäckstücke am Hauptbahnhof Koblenz.

Im Rahmen der anschließenden Personenüberprüfung wurde ein Smartphone (Huawei Y6) aufgefunden, welches nicht dem Beschuldigten zugeordnet werden konnte. Zum Erwerb machte er widersprüchliche Angaben; einen Besitznachweis konnte er nicht erbringen. Das Smartphone wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen.

Kurz darauf rief der Arbeitgeber des tatsächlichen Eigentümers auf dem Smartphone an. So konnten dessen Personalien ermittelt werden. Der Arbeitgeber informierte seinen Mitarbeiter und dieser erhielt sein gestohlenes Smartphone in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz wieder zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell