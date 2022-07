Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Mittwoch, 27. Juli 2022, in Erle. Ein bislang Unbekannter sprach eine 55-jährige Gelsenkirchenerin um 11.40 Uhr an einer Packstation an der Darler Straße an, als sie gerade in ihren Wagen steigen wollte und forderte die Herausgabe ihrer Tasche. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Mit der braunen Ledertasche der Frau flüchtete der Unbekannte anschließend in Richtung Mittelstraße. Der Flüchtige ist 17 bis 22 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare und dunkle Augen. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 ans Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

