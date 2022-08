Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti- Ergänzungsmeldung

Gotha (ots)

Gestern wurden der Polizei Graffiti aus dem Bereich einer Schule in der Straße "Am Tivoli" gemeldet (ots vom 23.08.2022, 15.22 Uhr). Im Zuge von Ermittlungen wurde bekannt, dass es zu weiteren Schmierereien an mehreren umliegenden Gebäuden und Einrichtungen kam. Weiterhin begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Gelände einer Sporthalle und öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Stromverteiler. Im weiteren Verlauf schnitten der oder die Täter Kupferkabel durch und entwendeten dieses. Der Wert des Beutegutes wird auf 2.000 Euro geschätzt, der entstandene Schaden am Verteilerkasten auf ungefähr 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0208253/2022) entgegen. (jd)

