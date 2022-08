LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Aus einem Kindergarten in Reichenbach entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der oder die Unbekannten gelangten widerrechtlich in das Objekt und durchsuchten in der Folge Büroräume. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 18.30 Uhr und heute, 06.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0207609/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr