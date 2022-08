LPI-GTH: Sattelzugkombination ausgebrannt

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 15.00 Uhr und heute, 05.45 Uhr brachten ein oder mehrere Unbekannte Graffiti im Bereich einer Schule in der Straße "Am Tivoli" an. Besprüht wurden ein Sandsteinsockel sowie ein asphaltierter Weg vor dem Schulgebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 400 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0207515/2022) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte ...

