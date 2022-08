Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines Renault befuhr heute gegen 08.50 Uhr die B88 von Jesuborn in Richtung Pennewitz. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der junge Mann mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Fahrzeugführer kam anschließen auf einem Feld seitlich zum Liegen. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Der 18-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der PKW wurde abgeschleppt. (jd)

