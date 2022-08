LPI-GTH: Alkoholisiert

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten gestern, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 18.00 Uhr, ein an einem Fahrradständer gesichertes E-Bike im Bereich des Bahnhofes. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein E-Bike der Marke Giant in den Farben Schwarz und Blau im Wert von circa 2.400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0208238/2022) entgegen. ...

