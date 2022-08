LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

Jena (ots) - Alkoholisiert in der Probezeit In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein 19-Jähriger Opel-Fahrer in der Schillerstraße in eine Polizeikontrolle. Im Rahmen dessen wurde mit dem Pkw-Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,19 Promille. Nicht viel, aber für den 19-Jährigen zu viel, denn er befindet sich noch in der Probezeit, in der eine Null-Promille-Grenze gilt. Gegen ...

mehr