LPI-J: Unfall mit Personenschaden

Flurstedt (ots) - Am Mittwoch, dem 10. August 2022, gegen 0:30 Uhr kam es ca. 300 Meter vor dem Ortseingang von Flurstedt zu einem Wildunfall mit einem Reh. Hierbei befuhr ein 56jähriger mit seinem Fahrzeug die L1060 von Apolda kommend in Richtung Niedertrebra. Ein Reh überquerte die Fahrbahn von rechts nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Das Reh konnte am Unfallort nicht aufgefunden werden. Verletzte gab es ...

