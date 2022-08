LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bad Sulza

Apolda (ots) - Am Dienstag, dem 9. August 2022, gegen 23:00 Uhr fuhr ein 32jähriger mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet von Apolda trotz Dunkelheit ohne Licht. Unmittelbar bevor die Polizeibeamten ihn anhalten konnten, ließ dieser eine geringe Menge Cannabis in Alufolie auf die Straße fallen, was die eingesetzten Beamten jedoch bemerkten. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte man außerdem fest, dass das ...

