LPI-G: Parteibüro gerät ins Visier eines unbekannten Schmierfinks - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Gegen 10.00 Uhr kamen Beamte der Altenburger Polizei am vergangenen Samstag (21.05.2022) in der Stauffenbergstraße zum Einsatz, nachdem ein Passant zunächst ein augenscheinliches Selbstlaborat (selbstgebauter Sprengsatz) an einem Baum feststellte. Vor Ort bestätigte sich die erste Vermutung, sodass folglich Spezialkräfte des Thüringer ...

mehr