Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagentor in Altenburg besprüht - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Zeit vom 20.05.2022, 18.00 Uhr - 22.05.2022, 12.00 Uhr besprühte ein bislang noch unbekannter Täter das Tor einer Garage in der Eschenstraße in Altenburg mit schwarzer und roter Farbe. Nach der Vollendung seiner Tat gelang dem Täter unerkannt die Flucht. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 aufgenommen. (JMV)

