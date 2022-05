Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 11. Mai 2022:

Peine (ots)

Peine: Unfall zwischen Fußgänger und Pedelec Fahrerin

Dienstag, 10.05.2022, gegen 07:30 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg an der Richard-Langeheine-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Pedelec Fahrerin. Demnach musste ein 50-jähriger Fußgänger durch einen Sprung auf die angrenzende Fahrbahn der entgegenkommende Pedelec Fahrerin ausweichen. Die 60-jährige Fahrerin des Pedelecs stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie musste mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Peine gebracht werden. Der Fußgänger zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Vechelde: Beim Einkauf bestohlen

Montag, 09.05.2022, zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr

Einer 61-jährigen Geschädigten ist am Montag, zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, beim Einkauf in einem Discounter in Vechelde, Bodelschwinghstraße, aus ihrem Korb die Geldbörse samt Inhalt entwendet worden. Vermutlich hat der bislang unbekannte Täter einen günstigen Moment ausgenutzt und die Geldbörse aus dem Korb, welcher im Einkaufswagen der geschädigten stand, entwendet. In der blauen Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Papieren auch eine geringe Menge an Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird mit rund 200 Euro angegeben. Hinweise: 05302 / 930490

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell