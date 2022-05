Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Salzdahlum: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sonntag, 10.05.2022 zwischen 13 und 15 Uhr

Am Montag, den 09.05.2022 kam es in den Mittagsstunden in Wolfenbüttel im Ortsteil Salzdahlum auf der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen auf der Fahrbahn geparkten Pkw am linken Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung entfernt. Täterhinweise können an die Polizei Wolfenbüttel unter Telefonnummer 05331-9330 gerichtet werden.

