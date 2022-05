Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.05.2022

Peine (ots)

Am Montag, den 09.05.2022 in der Zeit von 13:30 bis 17:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Peine in Zusammenarbeit mit Beamte der Verfügungseinheit der Polizei SZ/PE/WF im Rahmen einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle (RoadPOL) zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Beeinflussung durch Alkohol/Drogen und Ablenkung an zwei unterschiedlichen Kontrollstellen, mit einem erhöhtem Kräfteansatz. An den zwei stationären Kontrollorten, welche sich auf der Bundesstraße 65 kurz vor der Abfahrt auf die K31 Rtg. Handorf sowie an der Mehrzweckhalle, Breite Straße in Klein Ilsede befanden, konnten im Rahmen der Kontrollen in kürzester Zeit insgesamt sechs Verfahren wegen Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr festgestellt und gegen die kontrollierten Verkehrsteilnehmer eingeleitet werden. Allen sechs Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet die Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot von mindestens einem Monat, sowie eine Geldstrafe. Gegen Ende der Kontrolle konnte noch ein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, dessen Pkw nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Hier wurde ein Verstoß gegen die Abgabenordnung und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Insgesamt wurde von der Polizei Peine ein positives Fazit zu dem Kontrolltag gezogen, auch wenn die hohe Anzahl an drogenbeeinflussten Verkehrsteilnehmern besorgniserregend ist.

