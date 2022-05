LPI-G: Vermeintliche Einbrecher werden von Anwohner ertappt und flüchten

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 20.05.2022 zum 21.05.2022 gewaltsam Zutritt zu einem Ärztehaus am Puschkinplatz zu verschaffen. Ein Eindringen in die dort ansässigen Arztpraxen gelang letzten Endes jedoch nicht. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera ...

mehr