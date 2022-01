Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Malsch - Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Malsch (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Nutzfahrzeuge einer Dienstleistungsfirma in Malsch ein und entwendeten Werkzeug.

Die Kleinbusse befanden sich zur Tatzeit auf dem Firmengelände in der Durmersheimer Straße. Zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr schlugen die Diebe die Heckscheiben der Fahrzeuge ein und erbeuteten das dort befindliche Gartenwerkzeug im Wert von rund 200 Euro.

Der verursachte Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243-32000 entgegen.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell