Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Angriff auf Mann in der Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Angriff durch mehrere männliche Personen auf einen 20-Jährigen in der Straßenbahnlinie S2.

Der Mann war gegen 01:55 Uhr mit der S2 in Fahrtrichtung Rheinstetten unterwegs. In der Yorckstraße stiegen vier bislang unbekannte Männer zu. Die jungen Männer wurden von zwei weiblichen Personen begleitet. Bereits vor der Haltestelle Entenfang soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Der Streit eskalierte, das Quartett griff den 20-jährigen Mann tätlich an und verletzte ihn leicht.

Die vier Tatverdächtigen sollen allesamt zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Einer der Tatverdächtigen trug eine khakifarbene Jacke.

Anschließend flüchtete die sechsköpfige Personengruppe in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Stunden zuvor, am Freitag gegen 23:30 Uhr, wurde in der Günther-Klotz-Anlage ebenfalls ein junger Mann angegriffen. Auch er wurde nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einer fremden Personengruppe von einem Mann geschlagen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Lukas Vallon, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell