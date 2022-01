Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheiben eingeschlagen

Gangelt-Stahe (ots)

An der Straße Zum Wirtsberg wurden in der Zeit zwischen 21.30 Uhr am 19. Januar (Mittwoch) und 7.30 Uhr am 20. Januar (Donnerstag) an drei Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen. Bei einem der Fahrzeuge wurde durch die Tat die Alarmanlage ausgelöst. Dies geschah gegen 1 Uhr in der Nacht. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus allen Pkw nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

