POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei warnt vor Schockanrufen in Brake

Delmenhorst (ots)

In den letzten Wochen haben sich bei der Polizei Brake wieder vermehrt Personen gemeldet, die einen sogenannten "Schockanruf" bekommen haben.

Dabei war zu verzeichnen, dass die Täter/innen sich zumeist als Kind der angerufenen Personen ausgegeben haben. Unter dem Vorwand, dass ein schwerer Verkehrsunfall verursacht wurde oder man schwer erkrankt sei, müsse man zum Beispiel Krankenhauskosten oder teure Medikamente begleichen.

Ein Schockanruf kann jedoch vielerlei Fassetten haben.

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer einen beunruhigenden Sachverhalt mitteilt und Geld oder persönliche Daten fordert. Vergewissern Sie sich, wer am Telefon ist und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Geben Sie keine persönliche Daten am Telefon Preis und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie im Zweifelsfall die örtlich zuständige Polizei.

