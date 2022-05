LPI-G: Verkehrsschild beschädigt

Gera (ots) - Gera: Gegen 18.15 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend (21.05.2022) in der Untermhäuser Straße zum Einsatz, nachdem dort ein Fahrradfahrer stürzte. Während des Einsatzes wurde bei dem 59-jährigen Mann ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Er selbst wurde durch den Sturz leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem ...

mehr