Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Wünschendorf/ Elster: Gestern (22.05.2022), gegen 11:45 Uhr, befuhr eine 35-jährige Ford Fahrerin die Brunnenstraße um nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Fahrradfahrers, der auf der Bahnhofstraße fuhr und der abknickenden Vorfahrtstraße auf die Brunnenstraße in Richtung Ronneburger Straße folgte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

