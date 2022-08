Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Garage

Heiden (ots)

Kabel gestohlen haben Unbekannte am Mittwoch in Heiden. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück am Nelkenweg ab: Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Täter eine Garage auf. Die Einbrecher entwendeten vier Rollen mit insgesamt circa 1.550 Meter Kabel. Zu der Tat kam es zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell