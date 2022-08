Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - "Ansprechen von Kindern"

Polizei rät zur Besonnenheit

Schöppingen (ots)

Am Donnerstag, dem 25.08.2022 mehrten sich in den Sozialen Medien Hinweise, dass in Schöppingen (und angeblich auch in Horstmar im Kreis Steinfurt) Kinder durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein sollen. Dieser sei mit einem weißen bzw. grauen Transporter mit teils abgedunkelten bzw. in Wagenfarbe blindverglasten Scheiben unterwegs, in dem auch ein zweiter Mann gesessen habe.

Es gingen mehrere Anrufe von zum Teil zutiefst verunsicherten Eltern bei der Polizei ein, die sich größte Sorgen um ihre Kinder machen. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei haben sich keine Hinweise auf konkrete Straftaten ergeben, anders als es in den sozialen Medien dargestellt wird. Dennoch wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen und die Ermittlungen fortsetzen.

Wer konkrete Angaben zu dem Fahrzeug oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich sofort an die Polizei zu wenden.

Die Polizei nimmt solche Sachverhalte ernst, insbesondere weil diese für große Verunsicherung bei Eltern, aber auch Verantwortlichen von Kindergärten und Schulen sorgen.

Wir raten in grundsätzlich und auch in diesem Fall zur Besonnenheit, auch wenn dieses anhand der rasanten Verbreitungsgeschwindigkeit in sozialen Netzwerken schwer fällt. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell