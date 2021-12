Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.12.21

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 01.12.21, 16:00 Uhr und dem 02.12.21, 11:20 Uhr wurde ein in der Bismarckstraße in Eschwege geparkter schwarzer Peugeot 2008 angefahren und beschädigt. Das Auto war in Höhe Haus-Nr. 11 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In dem angegebenen Zeitraum fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Bismarckstraße in Richtung Reichensächser Straße und dabei gegen das linke Heck (Kotflügel) des geparkten Peugeot. Aufgrund der Ermittlungen und der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kia Sportage (möglicherweise das Modell "QL") handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Um 17:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 22-Jähriger aus Eschwege mit seinem Fahrrad den Gehweg im "Alter Steinweg" vom Marktplatz kommend in Richtung Kniegasse in Eschwege. Eine 64-Jährige aus Eschwege trat zu diesem Zeitpunkt aus einem Geschäft heraus auf den Gehweg. Der 22-Jähjrige übersah die Fußgängerin, so dass es zum Zusammenstoß beider kam. Die 64-Jährige wurde dabei verletzt und nach Erstbehandlung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer blieb unverletzt, am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Fahrzeug in Hecke gerollt

Ein 27-jähriger aus Witzenhausen parkte am gestrigen Tag, um 15:24 Uhr sein Fahrzeug (Postauto) in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Silberdistelweg" in 37216 Witzenhausen-Roßbach. Da er die Handbremse offensichtlich nicht komplett angezogen hatte, rollte das Fahrzeug zurück und durchfuhr eine angrenzende Hecke samt Jägerzaun. Am Zaun und Postfahrzeug entstand Sachschaden.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte vergangene Nacht ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der um 04:45 Uhr zwischen Hundelshausen und Witzenhausen unterwegs war. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

