POL-ESW: Verkehrsunfälle

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 87-jähriger aus Eschwege die B 27 in Richtung der B 7. In der Gemarkung von Wehretal im Bereich der Autobahnbaustelle fuhr er mit seinem Pkw in den dortigen Kreisverkehr und kam beim Verlassen des Kreisverkehrs mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, wodurch die dortige Leitplanke und ein Bauzaun beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 3300 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:56 Uhr, ein 40-Jähriger aus Treffurt, der auf der B 250 in Richtung Wanfried unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 900 EUR.

