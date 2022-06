Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch und Raub in Oldenburg+++

Oldenburg (ots)

+++ Einbruch in Wohnung - Unbekannte Diebe entwenden Bargeld+++

Gestern Vormittag kam es in der Wilhelm-Krüger-Straße in Oldenburg zu einem Wohnungseinbruch, bei dem unbekannte Diebe Bargeld entwendeten. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür, durchwühlten alle Räume und erbeuteten dabei einen vierstelligen Betrag. Mit dem gestohlenen Bargeld flüchteten die Täter unerkannt.

+++ 20-Jähriger wird Opfer eines Raubs +++

Im Bereich der Bushaltestelle "Lappan" ist es am Sonntagabend zu einem Raub gekommen. Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen nun Zeugen der Tat.

Ein 20-jähriger Oldenburger hatte sich am Sonntagabend mit Freunden am Lappan verabredet. Als er wenige Minuten vor 20 Uhr dort eintraf, habe er sich zunächst auf eine Bank gesetzt und dort auf seine Bekannten gewartet. Plötzlich sei eine ihm unbekannte Person von der Seite gekommen, habe das Opfer umgestoßen und ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Dann sei der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Poststraße davongerannt. Den Täter beschrieb der 20-Jährige als etwa 1,50 Meter groß. Der Angreifer soll zudem dunkle, lockige Haare getragen haben und sei mit rotem Shirt, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell