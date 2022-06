Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden und hohem Sachschaden ++

Oldenburg (ots)

++ Am Montag, den 27.06.2022, gegen 08:00 Uhr, kam es in Westerstede-Garnholt auf dem Garnholter Damm zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personen- und Sachschaden. Ein 21jähriger Rasteder befuhr mit seinem PKW den Garnholterdamm in Richtung Westerstede, als ihm in einer Kurve ein weißer Transporter mit unbekanntem Kennzeichen entgegenkam, der zu weit mittig gefahren sein soll. Der Rasteder musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor dadurch die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und am PKW entstand Totalschaden. Der Garnholterdamm war für die Rettungsarbeiten kurzfristig vollgesperrt, es entstanden leichte Verkehrsbehinderungen. Der entgegenkommende Fahrer muss den Unfall nicht zwangsläufig bemerkt haben, eventuelle Zeugen werden jedoch gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488/833-0 bei der Polizei in Westerstede zu melden. ++

