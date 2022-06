Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++versuchter Einbruch++Diebstahl++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Oldenburg (ots)

++versuchter Einbruch++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte mehrere Türen zu einem Bürogebäude in der Taastruper Straße aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von der Tat ab. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

++Diebstahl++ Ein unbekannter Täter gab sich am Freitag, gegen 09.20 Uhr als Handwerker aus und erlangte auf diese Weise Zutritt zu einer Wohnung in der Siegfriedstraße. Dort entwendete er aus der Wohnung einer älteren Damen Bargeld. Der Täter war circa 180 cm groß, hatte eine kräftige Statur und einen Bart. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 zu melden.

++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++ Am Freitag gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wilhelmshavener Heerstraße in Höhe des Langenweg. Ein 51-jähriger Mann kam mit seinem Ford von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde die 41-jährige Beifahrerin im PKW leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Oldenburg fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

