Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schockanrufer im gesamten Landkreis Fulda aktiv!

Fulda (ots)

Aktuell kommt es im gesamten Landkreis Fulda sowie Teilbereichen des angrenzenden Vogelsbergs und dem Hersfelder Raum zu zahlreichen sogenannten Schockanrufen:

Demnach sei ein naher Angehöriger in einen schweren Unglücksfall verwickelt und man benötige einen höheren Geldbetrag, um diesen aus behördlichem Gewahrsam entlassen zu können. Übergeben werden solle das Geld oder auch Schmuck in entsprechendem Gegenwert an einen Entsandten der Polizei oder einer Anwaltskanzlei.

Die Polizei informiert:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. - Die Polizei wird Sie niemals anrufen und nach dem Verwahrort von Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen fragen. - Bedenken Sie: Auch andere Maschen werden durch die Betrüger angewandt, so beispielsweise Hinweise auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft oder der vorgespielte verzweifelte Anruf vorgeblicher Angehöriger mit dringendem Bargeldbedarf. - Beenden Sie bei entsprechenden Anrufen sofort das Gespräch.

Bitte informieren Sie auch betagte Nachbarn und Angehörige über die aktuell laufenden Betrugsversuche am Telefon.

