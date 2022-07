Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

FULDA - Am Mittwoch (20.07.) kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Martin-Luther-Platz kommend. Als er nach rechts in die Von-Schildeck-Straße abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt auf dem Abbiegestreifen halten. Die Beifahrerin wollte aus dem haltenden BMW aussteigen und übersah hierbei einen auf dem rechten Fahrradstreifen von hinten anfahrenden 35-jährigen mit seinem E-Roller. Der 35-jährige fuhr gegen die geöffnete Beifahrertür und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR.

Drei leichtverletzte

FULDA - Am Mittwoch (20.07.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Kohlhäuser Straße stadteinwärts. Da sich der Verkehr staute, fuhr er links an den Fahrzeugen vorbei, um sich am Kreuzungsbereich an der Ampel auf der Linksabbiegespur einzuordnen. Zeitgleich wollte ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Gießen von dem Grundstück "Stahlgruber" durch eine gebildete Lücke der gestauten Fahrzeuge nach links auf die Kohlhäuser Straße einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen BMW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer sowie der der 43-jährige Beifahrer des Ford wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

HEF-ROF

Verkehrsunfallflucht

RONSHAUSEN - Am Mittwoch (20.07.), in der Zeit zwischen 17:10 und 17:20 Uhr, parkte ein Ronshäuser Fahrzeugführer seinen VW T-Roc, grau, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckklappe fest. Schaden ca. 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

VB

Zusammenstoß

LAUTERBACH - Am Mittwochmorgen (20.07.), gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fiesta den Eichenweg in Richtung Karlstraße. Im Kreuzungsbereich Eichenweg / Karlstraße stieß sie gegen den VW Golf eines 43-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Karlstraße in Richtung Eichenweg befuhr und den Kreuzungsbereich bereits zur Hälfte überquert hatte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell