POL-OH: Weiterer Einbruch im "Justus-Liebig-Center"

Wohnungseinbruch

Fulda

Weiterer Einbruch im Justus-Liebig-Center

PETERSBERG - Wegen eines vollendeten und eines versuchten Einbruchs in zwei Geschäfte im Justus-Liebig-Center an der Dipperzer Straße ermittelt die Kriminalpolizei Fulda. Die Einbrecher hatten sich am frühen Dienstagmorgen (19.07.) zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft verschafft. Dort stahlen sie 40 Euro Bargeld sowie ein Bekleidungsstück. Anschließend versuchten sie, die Seiteneingangstür sowie die Hintertür eines benachbarten Elektronikmarktes aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht; es blieb beim Sachschaden. Hierzu berichteten wir bereits in unserer Meldung vom Mittwoch. Ein Zeuge hatte drei verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet und die Polizei alarmiert. Aufgrund seiner Täterbeschreibung gerieten die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur der dreier Tatverdächtiger im Alter von 18 bis 20 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnungseinbruch

HÜNFELD - Unbekannte sind am Dienstagvormittag (19.07.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und sonstige Aufbewahrungsmöglichkeiten, entwendeten jedoch nichts. Sie flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

