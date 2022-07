Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen

Auto aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrraddiebstahl

ALHEIM - Am Dienstagabend (19.07.) stahlen Unbekannte am Niederellenbacher See ein schwarzes Mountainbike der Marke "Marin", Modell "Bobcat Trail". Der Besitzer, ein 14-jähriger Junge aus Heinebach, hatte das Rad in Büschen versteckt abgestellt und war anschließend zu Fuß unterwegs. Als er zurück zu seinem Versteck kam, war das Fahrrad im Wert von rund 250 Euro verschwunden.

Auto aufgebrochen, Radio gestohlen

BAD HERSFELD - Ein Autoradio im Wert von rund 60 Euro entwendeten Unbekannte am Mittwoch (20.07.) aus einem schwarzen VW Polo. Das Auto war in der Zeit zwischen 08:00 und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Landecker Straße unter der sogenannten Hochbrücke abgestellt. Um an das Radio zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Bad Hersfeld, Telefon 06621 / 932 - 0, Rotenburg a.d. Fulda, Telefon 06623 / 937 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

